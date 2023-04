La SpoletoNorcia in MTB arriva alla "decima" edizione - Tuttoggi.info

E c’è sempre stata la necessità di introdurre delle novità, per far evolvere l’evento.

“Più che necessità, era la voglia di cambiare, senza adagiarsi sugli allori. Anche il cambio del logo che abbiamo pensato nelle ultime settimane serve a questo, con le iniziali S e N che rievocano i binari della Vecchia Ferrovia, un collegamento tra la storia di un luogo e la contemporaneità di un evento, un ‘binario astratto’ che compie un viaggio immaginario tra l’incanto dei luoghi di Spoleto, Norcia e del territorio. E questo cambiamento di immagine va ad innestarsi su un’evoluzione a livello economico, con il concetto di bike district che rappresenta la stella polare, per mettere le basi per i prossimi dieci anni”.

Nel frattempo ci sono novità organizzative per quanto riguarda lo sponsor tecnico.

“La maglia della decima edizione sarà fornita dalla Gobik, partner, tra gli altri, anche della squadra professionistica della Movistar; nella convinzione che il miglioramento delle partnership non farà che favorire il progetto di innalzamento della qualità dell’evento. E questa non sarà l’unica novità, visto che altri sponsor saranno ufficializzati nelle prossime settimane”.

“Anche grazie alla livrea accattivante della maglia, crediamo di poter portare alla partenza almeno 2000 iscritti. Crediamo di potercela fare perché, mai come in questi mesi, stiamo sentendo il sostegno delle istituzioni, in primis il Comune di Spoleto ed i comuni della Valnerina, ma anche quello fondamentale della Regione dell’Umbria. E abbiamo anche buoni riscontri dalle associazioni di categoria con cui siamo in contatto”.

Una 2023 che, comunque, non sarà solo “Xedition”; e nemmeno, esclusivamente bici.

“SpoletoNorcia sarà anche Trebbiano Gravel del 30 aprile prossimo a Castel Ritaldi e La SpoletoNorcia Gravel a Scheggino l’11 giugno. Ma anche podismo, visto che, a settembre, ci sarà spazio per La SpoletoNorcia Trail Running, un evento podistico in collaborazione con la 2S Atletica Spoleto”.

“Da lunedì 10 arile daremo la possibilità di iscriversi all’evento di settembre, a tutti quelli che hanno partecipato almeno una volta dal 2014 in poi, quei bikers che hanno creduto in noi sin dall’inizio, che ci hanno seguito e sostenuto in questa avventura che, bene o male, ha scritto un pezzo di storia delle manifestazioni cicloturistiche”