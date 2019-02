La Sir sbanca il PalaPanini

La Sir Safety Conad ci mette un set a prendere le misure dell’Azimut Leo Shoes Modena e in quattro set espugna il PalaPanini, confermandosi in testa alla classifica di Superlega.

Prima frazione di gara combattutissima, con le due squadre che rispondono colpo su colpo, sino a quando i padroni di casa conquistano il doppio vantaggio che riescono a mantenere sino al 25-23.

Nel secondo set Perugia assesta il break sul 6-4, ma l’ex Zaytsev mette a segno il pari (8-8) e Modena cerca di fuggire sul 15-13. Ma sale in cattedra Atanasijevic, che suona la carica col uno strepitoso ace che vale il sorpasso 16-15. A

Ancora Zaytsev riacciuffa il pari (18-18), ma a questo punto la Sir decide di cambiare marcia, rendendosi devastante in battuta e capace di alzare il muro per fermare gli attacchi avversari. Modena resta a 18 ed i campioni d’Italia pareggiano i conti nei set:1-1.

Nel terzo set, dopo una fase di equilibrio, Perugia si porta avanti di 3 punti e continua a martellare Modena dalla linea di fondo ed a difendere benissimo. I Block Devils chiudono 25-20 e mettono la freccia.

Quarto set spettacolare, con le due squadre che rispondono colpo su colpo con le giocate dei loro campioni. Velasco chiama il video check per un’invasione che non c’è, su una palla che era out. Parità fino al 19-19, poi Perugia scappa. Il tocco morbido di Atanasijevic che beffa la difesa di Modena vale il 20-24 che manda in visibilio i Sirmaniaci arrivati fino a Modena ed i tifosi incollati alla tv per la diretta Rai. A chiudere il quarto e decisivo set è un primo tempo di Ricci.

Perugia si porta a casa i tre punti contro una diretta rivale, cancella la maledizione del PalaPanini e soprattutto si conferma in testa alla Superlega.

Modena-Perugia 1-3 (25-23, 18-25, 20-25, 21-25),

