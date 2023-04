La Sir riparte da Monza, 3-0 all’esordio nei playoff challenge

Dopo la delusione contro Milano, i Block Devils tornano alla vittoria nel primo degli spareggi per accedere alla Challenge Cup

Dopo la bruciante sconfitta contro Milano e la conseguente eliminazione nella corsa Scudetto, i Block Devils hanno iniziato gli spareggi per il quinti posto, che vale l’accesso alla Challenge Cup, vincendo a Monza 3-0.

Una partita comunque impegnativa, come dimostra il punteggio con cui si è chiuso il terzo set, 31-29 a favore di Perugia, con l’ace decisivo di Herrera.

Perugia vince la gara soprattutto dai nove metri (6 ace contro 3 di Monza) ed in attacco dove capitan Leon e compagni chiudono con il 48% di squadra contro il 43% del Vero Volley. Doppia cifra, entrambi a quota 15 punti, per Leon (59% in attacco) ed Herrera (52% sotto rete), ma l’Mvp lo prende Simone Giannelli che giostra bene il gioco offensivo e timbra anche 6 punti a referto. Da sottolineare un ottimo Colaci in seconda linea (57% in ricezione).

Maiuscola la prestazione di Giannelli, che commenta: “Sono contento per stasera. È difficile giocare questi Playoff Challenge, ma dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Stasera abbiamo giocato una buona gara contro una squadra forte come Monza che ci ha messo in difficoltà e ci portiamo a casa una bella vittoria”.

Una vittoria fortemente voluta dalla società bianconera e dai tifosi, che nonostante la grande delusione non hanno mai fatto mancare il supporto ai Block Devils. Ora per la Sir doppio turno casalingo, sabato 22 contro Verona e martedì 25 contro Modena.

Vero Volley Monza – Sir Safety Susa Perugia 0-322-25; 22-25, 29-31

VERO VOLLEY MONZA: Cachopa 1, Szwarc 18, Galassi 9, Di Martino 1, Davyskiba 2, Maar 12, Federici (libero), Marttila 5, Zimmermann 1, Grozer 2, Beretta 2. N.e.: Magliano, Rossi (libero), Hernandez, Pirazzoli. All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 6, Herrera 15, Solè 2, Flavio 6, Semeniuk 8, Leon 15, Colaci (libero), Russo 4, Plotnytskyi 1, Ropret. N.e.: Cardenas, Rychlicki, Mengozzi, Piccinelli (libero). All. Anastasi, vice all. Valentini.

Arbitri: Stefano Caretti – Gianfranco Piperata

LE CIFRE – MONZA: 13 b.s., 3 ace, 53% ric. pos., 33% ric. prf., 43% att., 8 muri. PERUGIA: 14 b.s., 6 ace, 48% ric. pos., 26% ric. prf., 48% att., 7 muri.