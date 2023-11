La Sir rimonta la Lube da 0-2 e si prende la Supercoppa IMMAGINI

I Block Devils conquistano il primo trofeo della gestione Lorenzetti al termine di una gara spettacolare

Al termine di una partita incredibile la Sir Susa Vim Perugia rimonta la Lube Civitanova Marche da 0-2 e al tie break si prende la Supercoppa dopo una partita ad alta tensione. Lorenzetti si regala a Biella il primo trofeo alla guida dei Block Devils, il pokerissimo per Perugia.

La gara

Nel primo set parte forte Perugia, che trova il 3-1 sul muro di Giannelli. Flavio porta Perugia sul +4. Cucinieri in affanno, sembrano non riuscire ad accorciare. E invece, spinta dalle giocate di Lagumidzija, la Lube si porta avanti e trova il break. Il pari (18-18) arriva con il doppio ace di Ben Tara. Ma i cucinari tornano al doppio vantaggio con un bagher di Lagumidzija che sorprende i Block Devils. La Sir scatta con Yant e alza il muro per il 25-22 di Diamantini che vale il primo set.

Parte subito forte la Sir nel secondo set, trovando il break e mantenendo un vantaggio di 2-3 punti. La Lube si riporta a -1 (18-17) col muro di Diamantini su Leon. Si va avanti punto a punto fino al 22 pari. Ma nel finale la Lube si porta avanti grazie al muro e arriva a due palle set. La prima viene annullata, ma sul primo tempo di Chinenyeze si prede anche il secondo set.

C’è da scalare una montagna per la Sir, che non riesce a trovare compattezza e continuità nei momenti chiave della gara.

Con le spalle al muro i Block Devils provano a spingere, ma la Lube resta incollata. E piazza il break 20-17. La Sir torna avanti con due ace di Ben Tara e due attacchi vincenti di Leon (22-20). E con Leon Perugia si prende il terzo set e torna in partita.

Il quarto set inizia con la Lube avanti e la Sir che resta incollata. Poi i cucinieri trovano il break e provano l’allungo (8-5). La Sir risponde subito e trova l’8 pari. La Lube si riporta avanti e passa indenne la rotazione in battuta di Ben Tara e Leon, decisiva per l’esito del terzo set. Block Devils spesso bucati dalle veloci chiamate da De Cecco. Due colpi di Semeniuk riportano avanti la Sir. Si procede in parità sugli errori dai 9 metri con i bombardieri delle due squadre che forzano il servizio. Break Lube dopo due grandi difese (22-20). Con due chiamate di Giannelli per Flavio la Sir trova il 23 pari. Risponde Chinenyeze per il match point, annullato dall’attacco di Leon. Ancora Chinenyeze, sbaglia Yant dai 9 metri. Non riesce il salvataggio alla Sir, ma sbaglia ancora la Lube al servizio. Semeniuk sbaglia un attacco difficile, sparando la palla in tribuna. Ben Tara per il 27 pari. L’errore in attacco Lagumidzija dà il set point alla Sir, annullato da Diamantini. Flavio e Zaytsev per il 29 pari. Leon ha la palla del 2 pari, ma la spreca (30-30). Muro su Ben Tara per il nuovo match point Lube, annullato da Semeniuk. I Block Devils difendono due volte, ma non su Nikolov, per il nuovo match point. Annulla Solè dopo due grandi difese della Sir (32-32). Invasione di Civitanova (33-32). Ben Tara manda la partita ad tie break dopo un set incredibile concluso 34-32.

Lube avanti 2-0 sull’errore di Leon. Sbaglia Zaytsev dai 9 metri. Lo imita Ben Tara. I Block Devils non gestiscono il pallone in difesa (2-4). Sbaglia anche Lagumidzija dai 9 metri. La Sir alza il muro e passa avanti (5-4). Attacco vincente di Ben Tara, si va al cambio campo sul +2 Sir. Attacco vincente di Zaytsev. Risponde Flavio, che ora ha trovato continuità nei primi tempi. Grande difesa di Giannelli, Leon trova il mani-fuori (10-7). Gran pallone messo giù da Lagumidzija. Ace di Yant sulla valutazione errata di Semenik, con la palla che centra la riga. Solè tiene la Sir a +2. Attacco vincente di Giannelli sull’alzata di Leon. Sulla rete il servizio di Ben Tara. Mani-fuori di Solè. Ace di Leon aiutato dal nastro. La Sir ha 4 match points. Sbaglia dai 9 metri. Serie di errori, la Lube annulla anche la seconda palla del match. Lorenzetti chiama i suoi e li striglia. L’invasione di Diamantini regala la Supercoppa alla Sir dopo una rimonta incredibile da 0-2.

Lube Civitanova Marche – Sir Susa Vim Perugia 2-3

25-22; 25-23; 21-25; 32-34; 12-15

