 La Sir ribalta Monza e si prende anche Gara2 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

La Sir ribalta Monza e si prende anche Gara2

Redazione

La Sir ribalta Monza e si prende anche Gara2

Dom, 15/03/2026 - 21:56

Condividi su:

Dopo oltre due ore di gioco, al termine di una partita che ha infiammato all’Opiquad Arena, la Sir Susa Scai Perugia batte in rimonta il Vero Volley Monza e si porta sul 2-0 nella serie che vale la semifinale Scudetto.

I padroni di casa, spinti dal proprio pubblico, si prendono il primo set, grazie alle giocate di di Frascio e Velichkov. I Block Devils reagiscono e dopo un testa a testa avvincente riescono a pareggiare il conto dei set.

Ancora Monza avanti ed ancora Perugia che pareggia i conti.

Al tie-break la Sir ritrova la sua piena capacità offensiva, trascinata da un Kamil Semeniuk letale (22 punti, mvp), e da Roberto Russo (16 punti), che con i suoi primi tempi ha impresso lo sprint finale al set.

Mercoledì sera (ore 20:30) al PalaBarton la Sir può chiudere i conti e volare in semifinale.

Tabellino

VERO VOLLEY MONZA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 2 – 3
25-22, 23-25, 25-21, 19-25, 11-15.

ARBITRI
Maurizio Canessa di Bari e Umberto Zanussi di Treviso

LE CIFRE
VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 3, Frascio 27, Beretta 10, Mosca 5, Velichkov 17, Röhrs 14, Scanferla (L). Larizza 1, Mapelli 1, Alimenti 1. N.E. Atanasov, Pisoni (L), Ciampi, Knipe.
All.Eccheli, vice Andriani

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 15, Solè 8, Russo 16, Plotnytskyi 3, Semeniuk 22, Colaci (libero), Dzavoronok 9. N.E Gaggini (libero), Ishikawa, Argilagos, Crosato, Cvanciger.
All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

MONZA: 10 b.s., 22 ace 10, ric. pos 46.%, ric. prf. 17%, att. 46%, 11 muri.
PERUGIA: 19 b.s., 2 ace, ric. pos. 53%, ric. prf. 21%, att. 57%. 7 muri.

(foto Michele Benda Sir Volley)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

I vigili del fuoco di Città della Pieve hanno una piattaforma aerea | Immagini

Assisi

Alla Camera la presentazione del volume sul Cantico delle Creature scritto da mons. Sorrentino

Trasimeno

Ospedale di Castiglione del Lago: verso la conclusione i lavori al Pronto Soccorso

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Milano-Cortina, Meloni rinuncia a cerimonia Paralimpiadi: aereo rientra per maltempo

Ultim'ora Italia

Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells – Il match in diretta

Ultim'ora Italia

Trump, il piano per lo Stretto di Hormuz non decolla. Iran: “Contatti con altri paesi”
Perugia

La Sir ribalta Monza e si prende anche Gara2

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!