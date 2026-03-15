La Sir ribalta Monza e si prende anche Gara2 - Tuttoggi.info

Dopo oltre due ore di gioco, al termine di una partita che ha infiammato all’Opiquad Arena, la Sir Susa Scai Perugia batte in rimonta il Vero Volley Monza e si porta sul 2-0 nella serie che vale la semifinale Scudetto.
I padroni di casa, spinti dal proprio pubblico, si prendono il primo set, grazie alle giocate di di Frascio e Velichkov. I Block Devils reagiscono e dopo un testa a testa avvincente riescono a pareggiare il conto dei set.
Ancora Monza avanti ed ancora Perugia che pareggia i conti.
Al tie-break la Sir ritrova la sua piena capacità offensiva, trascinata da un Kamil Semeniuk letale (22 punti, mvp), e da Roberto Russo (16 punti), che con i suoi primi tempi ha impresso lo sprint finale al set.
Mercoledì sera (ore 20:30) al PalaBarton la Sir può chiudere i conti e volare in semifinale.
Tabellino
VERO VOLLEY MONZA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 2 – 3
25-22, 23-25, 25-21, 19-25, 11-15.
ARBITRI
Maurizio Canessa di Bari e Umberto Zanussi di Treviso
LE CIFRE
VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 3, Frascio 27, Beretta 10, Mosca 5, Velichkov 17, Röhrs 14, Scanferla (L). Larizza 1, Mapelli 1, Alimenti 1. N.E. Atanasov, Pisoni (L), Ciampi, Knipe.
All.Eccheli, vice Andriani
SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 15, Solè 8, Russo 16, Plotnytskyi 3, Semeniuk 22, Colaci (libero), Dzavoronok 9. N.E Gaggini (libero), Ishikawa, Argilagos, Crosato, Cvanciger.
All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.
MONZA: 10 b.s., 22 ace 10, ric. pos 46.%, ric. prf. 17%, att. 46%, 11 muri.
PERUGIA: 19 b.s., 2 ace, ric. pos. 53%, ric. prf. 21%, att. 57%. 7 muri.
(foto Michele Benda Sir Volley)