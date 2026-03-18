La Sir piega Monza anche in Gara3 (3-0) e vola in semifinale Scudetto - Tuttoggi.info

Una Sir praticamente perfetta non lascia a nulla a Monza in Gara3 e si prende la semifinale. La partita più agevole della serie, segno che i Block Devils avevano voglia di chiuderla, dopo la maratona in casa dei lombardi vinta al tie-break.
Il regista Simone Giannelli manda in doppia cifra Wassim Ben Tara (13 punti), Oleh Plotnytskyi (13) e Kamil Semeniuk (10), il centrale Roberto Russo (12) Mvp della gara. Perugia ora attende in semifinale la vincente della serie tra Piacenza e Modena.
In semifinale anche Civitanova, che sempre in tre gare elimina i campioni d’Italia di Trento.
Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-0
25-19, 25-23, 25-20
(foto Michele Benda per Sir Volley)