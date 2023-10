La Sir è tornata, Itas battuta 3-1: è finale Supercoppa IMMAGINI

I Block Devils battono in rimonta i campioni d'Italia con una gara in crescendo

La Sir è tornata! I Block Devils superano in rimonta 3-1 i campioni d’Italia dell’Itas Trentino e con una prova convincente conquistano la finale della Supercoppa Italiana.

L’Itas parte subito forte e in 27′ fa suo il primo set (25-20), mostrando una migliore organizzazione di gioco.

I ragazzi di Lorenzetti, il grande ex, guidati nella sapiente regia di un altro ex, Giannelli, tornano in careggiata conquistando 25-22 il secondo set.

Gara entusiasmante nella terza frazione, con le due squadre che rispondono punto su punto. Ma alla fine la spuntano i Block Devils 25-23.

La Sir non si ferma più e dopo aver trovato il break prende il largo, portandosi sul +7, riuscendo a mantenere questo vantaggio fino al 25-18 che vale l’accesso alla finale della Supercoppa.

Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia 1-3

25-20; 22-25; 23-25; 18-25

(a breve servizio completo)