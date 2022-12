La Sir demolisce il Minas 3-0: finale Mondiale con Trento (diretta tv ore 20.25) GALLERY

Per salire sul tetto del mondo ora i ragazzi di Anastasi dovranno superare l’ostacolo Itas Trentino, che si è sbarazzata del Sada Cruzeiro piuttosto agevolmente nell’altra semifinale (25-13; 25-22; 25-17). Per Trento si tratta della sesta finale iridata, la prima per Perugia, che vuole entrare nella storia del volley. Appuntamento alle ore 20 in Italia (alle 16 ora locale al Ginasio Polisportivo Divino Braga di Betim).

(foto Orlando Bento)

Tabellino Sir Perugia-Trentino Itas

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – ITAMBE MINAS 3-0

Parziali: 25-19, 25-19, 25-17

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 9, Flavio 9, Solè 4, Leon 10, Semeniuk 15, Colaci (libero), Cardenas. N.e.: Plotnytskyi, Ropret, Russo, Herrera, Piccinelli (libero), Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

17 b.s., 8 ace, 45% ric. pos., 11% ric. prf., 57% att., 7 muri.

ITAMBE MINAS: William, Vissotto 6, Matheus 6, Juninho 4, Honorato 5, Estrada 7, Maique (libero), Paulo 2, Resley, Arthur 2, Andeè S. N.e.: Kelvi, Henrique (libero), Marcus. All. Tambeiro Junior, vice all. Gomes Costa.

13 b.s., 2 ace, 45% ric. pos., 14% ric. prf., 46% att., 1 muri.

Arbitri: Vera Mechan Walter Hugo (PER), Ortiz Hector (PUR)

Dove vedere Sir – Itas

Oggi, domenica 11 dicembre, al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim (Brasile), alle ore 16:00 ora locale, le ore 20:25 in Italia appuntamento con la finale. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.