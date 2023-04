La Sir cede al tie-break, contro Milano serve Gara 5

La Sir sembrava di poter chiudere la serie, ma nel quarto set i padroni di casa si sono imposti 28-26. Per poi aggiudicarsi il tie break all’ultimo punto (15-13), nonostante il vantaggio di +3 (11-8) dei Block Devils, e conquistare così il diritto di giocarsi la bella al PalaBarton.

Lunedì 10 aprile, nel giorno di Pasquetta, Gara5 al PalaBarton. Ma prima, per i Block Devils, c’è un’altra sfida da dentro o fuori, quella di giovedì contro lo Zaksa in Champions. C’è da recupera il 3-1 rimediato in Polonia.

ALLIANZ MILANO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 3-2

25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13

ALLIANZ MILANO: Porro 6, Patry 15, Piano 7, Loser 5, Mergarejo 22, Ishikawa 18, Pesaresi (libero), Ebadipour 2, Vitelli 1, Fusaro. N.e.: Lawrence, Bonacchi, Colombo (libero). All. Piazza, vice all. Daldello.

23 b.s., 9 ace, 41% ric. pos., 26% ric. prf., 48% att., 8 muri.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 7, Herrera 19, Russo 7, Solè 6, Semeniuk 14, Leon 22, Colaci (libero), Piccinelli (libero), Plotnytskyi, Rychlicki, Flavio. N.e.: Ropret, Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

19 b.s., 10 ace, 38% ric. pos., 23% ric. prf., 50% att., 10 muri.