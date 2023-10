La Sir batte Monza 3-0, ma è stata battaglia vera IMMAGINI

I Block Devils espugnano la Opiquad Arena con i parziali di 25-23, 32-20, 25-22

Al termine di una battaglia più complicata di quanto non dica il punteggio di 0-3, la Sir espugna la Opiquad Arena, bissando il successo all’esordio al PalaBarton. Che sia stata partita vera, quella contro il Vero Volley Monza, lo dimostrano i parziali: 23-25; 30-32; 22-25. Il secondo set si è dimostrato lo spartiacque per evitare che la partita prendesse una brutta piega per i Block Devils, di fronte agli avversari esaltati dal tifo sugli spalti.

Merito ai ragazzi di mister Lorenzetti, che hanno mostrato di avere carattere, oltre alla solita qualità e potenza. Contro una squadra che, all’esordio, era andata a vincere 3-0 in casa della Lube.

Mint Vero Volley Monza – Sir Susa Vim Perugia 0-3

23-25; 30-32; 22-25

