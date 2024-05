La scuola al centro: i genitori incontrano i candidati a sindaco di Marsciano - Tuttoggi.info

I genitori degli alunni della Media Valle del Tevere tornano a chiedere che l’educazione e la formazione siano al centro del dibattito politico

Dopo la raccolta delle 4mila firme per la tutela delle scuole del territorio, i genitori dei bambini e dei ragazzi della Media Valle del Tevere tornano a chiedere che l’educazione e la formazione siano al centro del dibattito. Per questo lunedì 27 maggio, alle ore 21, presso la sala Capitini, si terrà un incontro con i candidati a sindaco del comune di Marsciano e dei comuni limitrofi per lanciare l’idea di lavorare insieme ad un Patto educativo di comunità della Media Valle del Tevere.

L’idea è quella di darsi da fare tutti insieme affinché la scuola sia un punto di riferimento per la comunità in cui si trova. I genitori, gli insegnanti, le istituzioni, le forze politiche, le associazioni del territorio possono e devono operare in maniera congiunta per far sì che le scuole diventino un fulcro intorno a cui ruota non solo l’educazione dei bambini e dei ragazzi, ma la loro crescita complessiva come futuri cittadini. Un luogo dove formare le giovani generazioni anche al di là dell’orario scolastico. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo serve che ognuno faccia la propria parte.

I genitori sono pronti a confrontarsi e a lavorare affinché la Media Valle del Tevere non perda nulla del sistema educativo che adesso è presente sul territorio, ma anzi sono disponibili a essere una parte attiva per aumentare i servizi, l’offerta formativa attuale e per mettere la scuola al centro della nostra comunità.