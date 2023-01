La Provincia di Perugia mette in programma lavori stradali a Todi per 6,9 milioni - Tuttoggi

Il riepilogo indica in 6 milioni e 900 mila euro il totale generale dei lavori programmati a valere su diverse fonti, importo suddiviso in oltre 50 tratti già puntualmente individuati sulla base delle priorità accertate.

“Ringrazio la Provincia – sottolinea il Sindaco Ruggiano – per aver restituito una fotografia aggiornata del piano dei cantieri previsti, documento che costituirà la base per dare corso a nuove progettazioni e alla ricerca di ulteriori finanziamenti, indispensabili per rispondere ad esigenze manutentive, ordinarie e straordinarie, rispetto alle quali siamo a ragione di continuo richiamati dai cittadini, soprattutto in talune zone frazionali”.

Nello specifico la Provincia interverrà con il sesto stralcio per la sistemazione della frana di Loreto (740 mila euro), sulla strada di Pontemartino (400 mila), sulla regionale 79 Orvietana per 6 chilometri (584 mila euro), interessata anche da un risanamento profondo per ulteriori 238 mila euro. Altri 845 mila euro sono destinati ad essere appaltati entro l’anno per asfaltare 9,4 chilometri di tratti viabili tra Camerata, Collevalenza, Frontignano, Duesanti e ancora a Loreto e Pontemartino. Con risorse per 708 mila euro la Provincia procederà a risanare tratti ammalorati delle strade di San Damiano, Montenero, Ilci e sulla 421 per Collazzone.

“L’Amministrazione comunale di Todi – aggiunge il Sindaco Ruggiano – intende rendere sempre più trasparente il programma degli interventi, stradali e non, pianificati e in corso, ritenendo che ciò possa contribuire a un efficientamento della loro gestione, oltre che a fornire ai cittadini un resoconto sempre disponibile e aggiornato. Anche a tal fine, nei giorni scorsi, ha presentato domanda a valere su una specifica misura del PNRR per dotare l’ente di sistemi informativi geografici in grado di supportare analisi e decisioni più veloci e mirate”.