La protesta dei trattori a Ponte San Giovanni VIDEO

La sfilata di protesta degli agricoltori ha invaso la popolosa frazione perugina

Hanno protestando, sfilando con i propri trattori a Ponte San Giovanni, gli agricoltori che da giorni anche in Umbria, come in altre regioni italiane, insieme alle manifestazioni che si stanno svolgendo in altre nazioni, chiedono alle istituzioni interventi concreti a sostegno del settore. Trattori sui quali sventolava la bandiera italiana.

Gli agricoltori italiani chiedono la revisione del Green Deal europeo, contrasto alla concorrenza sleale e alla diffusione di “cibi sintetici” e riconoscimento del valore del made in Italy, eliminazione dell’obbligo di non coltivare il 4 per cento dei terreni. Quanto alle rivendicazioni economiche immediate, gli agricoltori italiani chiedono un regime fiscale agevolato per il mondo agricolo, visto l’incremento dei costi di produzione, eliminando le accise sul gasolio e reintroducendo l’esenzione Irpef sui terreni agricoli.