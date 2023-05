La primaria Parini di Castel Ritaldi si piazza II^ al Concorso nazionale Matematica per tutti - Tuttoggi.info

Hanno partecipato le quinte classi. Alice Loreti, Francesco Lilli, Gabriele Balloi e Josef Maria Gradassi nella finale di Roma

Grande soddisfazione per la scuola primaria Parini di Castel Ritaldi che, con quattro studenti in finale, si è classificata seconda al concorso nazionale Matematica per tutti. Le classi 5/A e 5/B della primaria Parini hanno, infatti, quest’anno partecipato alla quinta edizione del concorso realizzato da Tokalon, che vede alunni provenienti da tutta Italia cimentarsi in giochi matematici. Di oltre 130 squadre iscritte al concorso, 32 gruppi hanno avuto accesso alle semifinali che si sono tenute venerdì 19 maggio al Cinecittà World di Roma. Di questi 32 gruppi ben 5 erano composti dagli alunni di Castel Ritaldi. In particolare, la squadra composta da Alice Loreti, Francesco Lilli, Gabriele Balloi e Josef Maria Gradassi si è qualificata per la finalissima, tra le migliori quattro squadre d’Italia, e sabato 20 maggio è volata nuovamente a Roma. Qui si è aggiudicata il secondo posto nel podio nazionale.

“Tantissimi complimenti – è il commento che arriva dalla scuola castelritaldese e dal sindaco della città Elisa Sabbatini – a tutti i ragazzi e le ragazze delle due classi quinte, che si sono qualificati e un grandissimo applauso va alla squadra composta da Alice Loreti, Francesco Lilli, Gabriele Balloi e Josef Maria Gradassi. Complimenti ai bambini e alle insegnanti che hanno lavorato a questo progetto con impegno e passione. Un orgoglio per tutti noi”.