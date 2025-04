La politica litiga sulla Tari, ma intanto la bolletta rifiuti aumenta di oltre il 6%

La politica litiga a Perugia sull’aumento delle tariffe Tari per il 2025, che saranno superiori al 6%. Un provvedimento varato dalla precedente consiliatura in attuazione della normativa Arera a livello nazionale.

Le nuove tariffe sono state approvate in II Commissione consiliare con 10 voti a favore, della maggioranza, e 6 contrari, dell’opposizione di centrodestra. Che ha lamentato il fatto che gli aumenti si aggiungeranno a quelli Irpef previsti dalla Giunta regionale e che sono legati alla scelta di aver bloccato il progetto per il termovalorizzatore regionale. Aumenti già votati quando a governare a Perugia era il centrodestra, la replica della maggioranza. Di certo, in questo rimpallo di responsabilità, è che la “bolletta” per i rifiuti costerà di più.

Quest’anno dai rifiuti 55 milioni

Il piano tariffario TARI per l’anno 2025, presentato in seduta dall’assessora al bilancio Alessandra Sartore, alla presenza del dirigente dell’U.O. servizio finanziario e gestione entrate Stefano Baldoni e della responsabile degli uffici TARI di Gesenu SPA, Annalisa Maccarelli, deriva dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato da AURI il 16 aprile 2024, in attuazione della normativa ARERA che disciplina i piani biennali 2024–2025.

L’aumento delle tariffe non è una scelta locale – ha spiegato Sartore – ma un adeguamento imposto a livello nazionale e recepito da tutti i Comuni italiani.

Nel caso di Perugia – ha continua l’assessora – le nuove tariffe erano già state approvate dalla precedente giunta Romizi con deliberazione consiliare n. 50 del 29 aprile 2024. L’incremento è pari al 6,02% per le utenze non domestiche e al 6,47% per quelle domestiche, dovuto in larga parte al rinvio al 2025 dei costi eccedenti del 2024, come previsto dalle soglie ARERA.

Il gettito complessivo previsto per il 2025 ammonta a 54.983.273,72 euro, parzialmente compensato da voci extra come il recupero dell’evasione fiscale e altre entrate accessorie.

Misure compensative

La Giunta Ferdinandi ha varato misure di sostegno sociale:

Conferma delle agevolazioni esistenti: per utenze non domestiche che riciclano autonomamente, per famiglie che conferiscono ai centri di raccolta, per i cittadini in zone soggette a disagio ambientale (fondo di 220.671,72 euro).

Ampliamento della platea dei beneficiari delle esenzioni TARI legate all’ISEE, con risorse dedicate.

I cittadini interessati potranno presentare domanda di esenzione entro il 30 giugno 2025 (modulistica https://www.comune.perugia.it/articoli/domanda-di-agevolazioneesenzione-tari-2025).

“Vogliamo fare in modo che nessuna famiglia in difficoltà resti esclusa dal diritto a un’esenzione equa e giusta”, ha affermato l’assessora al bilancio Alessandra Sartore.

Le coperture: 2 milioni per sostenere le esenzioni

L’assessora Sartore ha illustrato in commissione come l’intera copertura del servizio non gravi interamente sui cittadini, grazie a un sistema di risorse miste

35.000 euro da differenziazione utenze non domestiche,

76.000 euro da raccolta differenziata,

222.000 euro dal MIUR per le scuole,

1 milione di euro da recupero dell’evasione,

73.000 euro da avanzi di bilancio scolastici,

433.000 euro dal bilancio comunale.

In totale, oltre 2 milioni di euro sono stati destinati a coprire le esenzioni per le famiglie in maggiore difficoltà economica, nonostante gli obblighi perequativi ARERA, che ogni Comune è tenuto a recepire.

Il “bonus sociale rifiuti” e la nuova componente perequativa

Con la deliberazione ARERA n. 133 del 1° aprile 2025, è stata introdotta la componente perequativa UR3,a (6 euro per utenza) per finanziare il nuovo “bonus sociale rifiuti” rivolto agli utenti domestici in condizioni economiche disagiate (D.L. 124/2019, art. 57-bis).

Lotta all’evasione: recuperati 300.000 euro

La dirigente Gesenu, Annalisa Maccarelli, ha confermato in commissione che già nei primi mesi del 2025 sono stati recuperati 300.000 euro di evasione, ovvero un terzo dell’obiettivo annuale. Con il nuovo sistema di raccolta previsto a Ponte San Giovanni, si prevede un ulteriore miglioramento, grazie a: