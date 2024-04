La parrocchia di San Pietro celebra dedicazione del nuovo altare "L'ultima volta fu nel 1700" - Tuttoggi.info

La comunità eugubina di San Pietro celebra la festa per la dedicazione del nuovo altare della chiesa parrocchiale, che culmina domani, domenica 21 aprile alle ore 17, con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini.

Ad anticipare la festività, il triduo di preparazione ospitato nella chiesa del centro storico eugubino, da mercoledì scorso a ieri, con la preghiera del rosario alle ore 18 e la santa messa alle ore 18.30. Sempre nella serata di ieri (venerdì 19 aprile), alle ore 21, c’è stata una veglia di preghiera davanti alle reliquie deposte nell’altare. Fra queste, in particolare, le reliquie di san Pietro e sant’Ubaldo, per rafforzare così la comunione che si realizza tra la Chiesa locale e la Chiesa universale.

“La chiesa di San Pietro non ha mai avuto un altare fisso – spiega don Andrea Svanosio, parroco della comunità – è stata sempre caratterizzata da altari mobili, pertanto era arrivato il tempo di provvedere. Dopo diverse ipotesi si è deciso di ripristinare un antico paliotto diocesano in pietra, risanato nella sua parte frontale lignea dalla restauratrice eugubina Loredana Ferranti. L’invito che rivolgo a tutti è di non perdere un momento di festa così importante, condividere questa gioia per un avvenimento così fondante e di grande spiritualità. L’ultima volta che l’altare di questa chiesa è stato consacrato, era il 1700, pertanto esorto tutti i fedeli a unirsi a noi”.