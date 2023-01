La neve imbianca tutta la Fascia, a Scheggia 20 cm | Sul Monte Cucco auto bloccata nella tormenta - Tuttoggi

Fiocchi in abbondanza anche a Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro, anche se per ora non ci sarebbero criticità sulle strade. Ieri sera (20 gennaio) sono state invece registrate due situazioni difficili: una lungo la Contessa, dove un tir intraversato ha rallentato il traffico tra le 20 e le 21, con i mezzi di Anas che hanno risolto tutto in breve tempo sotto un’intensa nevicata.

Altra situazione complicata, sempre nella notte appena trascorsa, si è verificata intorno alle ore 3 sul Monte Cucco (Comune di Sigillo), dove un’auto è rimasta bloccata in mezzo ad una vera e propria tormenta bianca. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Gaifana per liberare gli “ostaggi” della neve, fortunatamente senza un graffio.

La situazione attuale vede ora il minimo depressionario risalire le coste adriatiche portandosi nelle prossime ore a ridosso delle coste Marchigiane e creando un mini ciclone che avrà conseguenze nevose più importanti anche per la fascia appenninica umbra. E’ infatti previsto un aumento delle precipitazioni – secondo quanto riferisce Ric Meteo Gubbio – a partire dal pomeriggio fino alla mattinata di domani e, a fasi alterne, fino alle prime ore di lunedì.