La Mostra nazionale del cavallo torna a Città di Castello - Tuttoggi.info

a Mostra Nazionale del Cavallo riabbraccerà gli appassionati per due giorni tra divertimento, tradizione, curiosità e sorprendenti momenti da vivere insieme

I cavalli tornano a Città di Castello, a due passi dal centro storico, nei luoghi più cari ai tifernati e ricchi di arte e cultura. Sabato 9 e domenica 10 settembre al parco comunale Alexander Langer si riannoderanno i fili di una storia lunga oltre mezzo secolo: con le possibilità di oggi, ma con la forte voglia di andare avanti e scrivere una nuova storia, la Mostra Nazionale del Cavallo riabbraccerà gli appassionati per due giorni tra divertimento, tradizione, curiosità e sorprendenti momenti da vivere insieme.

L’eleganza dei corpi, le criniere al vento, il rumore degli zoccoli, i nitriti acuti parleranno al cuore e faranno sognare il pubblico di tutte le età sempre presente all’appuntamento con la manifestazione, che sarà organizzata quest’anno con l’obiettivo di coinvolgere e rendere protagonisti gli appassionati della città e della vallata.

Per far questo saranno aperte ancora di più le porte alla partecipazione di chi con il cavallo lavora, fa sport, si diverte, a cominciare dalle scuole di equitazione del comprensorio, che saranno protagoniste della rassegna insieme agli allevatori locali.

“Non ci può essere Mostra del Cavallo senza chi ama i cavalli”, è il motto dell’associazione presieduta da Marcello Euro Cavargini, che con il sostegno di Comune di Città di Castello e Regione Umbria e nel segno di collaborazioni importanti con FISE Umbria e Associazione Regionale Allevatori, presenterà un programma con le esibizioni equestri in primo piano e tanti momenti alla scoperta del mondo dell’allevamento e delle tradizioni militari cavalleresche, del fascino della monta da lavoro, della mascalcia e degli attacchi, della magia dell’incontro tra i bambini e i pony, della meraviglia del trekking in un ambiente naturalistico unico come l’Alta Valle del Tevere.

Da sempre grande amico di Città di Castello e della mostra, Nico Belloni sarà alla guida dei grandi talenti nazionali e internazionali dello show a cavallo nei due gala notturni di sabato e domenica, mentre di giorno, nel segno della valorizzazione degli artisti locali, ci sarà da divertirsi con le evoluzioni firmate da Luca Giorgi del Centro Ippico di Userna.

Sulle note solenni magistralmente eseguite in sella, che strizzano l’occhio ai successi della discografia internazionale, domenica la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato agli ordini del maestro responsabile del corpo, il sostituto commissario Silverio Mariani, tornerà a far battere i cuori degli appassionati nell’anfiteatro del parco.

Accanto ai nomi più conosciuti del panorama equestre, ci saranno tante opportunità di avvicinarsi al cavallo per le famiglie con i bambini e la novità degli apericena in musica, che accompagneranno gli eventi serali della manifestazione per invitare il pubblico a una inconsueta occasione di incontro, tra gusto e passione.

Il programma della Mostra Nazionale del Cavallo sarà reso noto nel dettaglio nei giorni che precederanno il secondo fine settimana di settembre, nel quale come da tradizione, il miglior posto per godersi i cavalli sarà ancora una volta a Città di Castello.