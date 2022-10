La mostra fotografica e l'incontro con Verni: Perugia vicina al popolo del Tibet - Tuttoggi

Il Comune di Perugia è concretamente vicino al popolo del Tibet, alla ricerca di libertà e indipendenza. Lo ha ribadito l’assessore Leonardo Varasano, intervenuto alla presentazione del libro di Piero Verni, “Il sorriso e la saggezza. Dalai Lama biografia autorizzata”, che si è tenuta a Palazzo della Penna.

Piero Verni, noto studioso del Tibet, ha illustrato le parti salienti del libro, arricchendo il suo intervento con aneddoti sul periodo in cui è stato vicino al Dalai Lama per raccogliere il materiale necessario per pubblicare la biografia. “Ho voluto semplicemente scrivere una biografia di un uomo – ha spiegato – attenendomi a quello che di lui ho potuto ascoltare, vedere, conoscere. Un uomo profondamente amato dal suo popolo. Un esempio a cui guardare per tutti coloro che cercano in mezzo a difficoltà di ogni genere di realizzare un cambiamento positivo nella vita individuale”.