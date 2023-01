La Fijlkam Umbria riparte con due iniziative, il Premio Giaverina e il Gran Galà delle Arti Marziali - Tuttoggi

Parla il Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Andrea Arena:”E’ un vero piacere poter celebrare la ripartenza delle nostre attività fin troppo condizionate dalle restrizioni dettate dai protocolli anti-covid. I nostri Club, i nostri tesserati, hanno sofferto oltre modo questa situazione ma il forte spirito di resilienza, la passione e l’ importante professionalità di dirigenti e tecnici hanno reso possibile il miracolo di rientrare in carreggiata, malgrado le mille avversità economiche e non solo.”

Continua il Presidente “Un forte grazie va di certo alle Istituzioni che con Coni Umbria e Regione in testa hanno fornito un supporto tangibile nei momenti difficili. Il Comune di Perugia, il Comune di Terni, l’Ufficio Scolastico regionale hanno permesso, con le proprie risorse, di essere vicino al nostro movimento. Il capoluogo umbro nell’ultimo fine settimana di maggio è stato l’epicentro nazionale delle arti marziali ospitando il “Grand Prix internazionale Judo Umbria”, come dall’altro canto Terni che ha supportato diverse iniziative federali nel corso dell’anno. La preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale ha permesso di presentare le nostre amate discipline nelle scuole di ogni ordine e grado con l’apprezzatissimo ‘Progetto Scuola Fijlkam Umbria’ che ha registrato un boom di adesioni e consensi. Questi sono solo alcuni degli esempi delle Istituzioni e delle attenzioni che abbiamo avuto modo di registrare in questo periodo. Un grazie dal mondo che mi onoro di rappresentare”.

Conclude Andrea Arena, “Domenica prossima la Sala dei Notari sarà stracolma di appassionati delle nostre discipline che faranno festa alle eccellenze regionali. Proprio così, anche in questo periodo eccezionale i nostri atleti, i nostri tecnici si sono distinti in campo nazionale ed internazionale portando in alto la bandiera della nostra Regione. Tengo a segnalare che con l’occasione premieremo, con una borsa di studio ‘Giovani Campioni’, anche i migliori studenti-atleti, come vi sarà un bonus affiliazione ‘Giovani 2.0’ ai Club che abbiano tesserato nell’ultima stagione il maggior numero di giovani rapportato al territorio di appartenenza. Nel nome del compianto Claudio Guazzaroni che ci ha lasciato prematuramente nel febbraio scorso un grazie va quindi indirizzato anche a tutti i nostri tesserati che hanno dato modo di far brillare l’immagine della nostra piccola Regione costituita di grandi uomini e forti ideali… e sono certo che continuando a collaborare insieme saremo, domani dopo domani, sempre più forti… con il sorriso”.