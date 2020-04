La Festa di Scienza e Filosofia sfida il Covid: in diretta su Facebook

Interviste, incontri e dibattiti online: il format “#iorestoacasa con Festa di Scienza e Filosofia” si prepara alla sua “fase due” diventando “live”. Rispettando le misure restrittive imposte dal Covid-19, ma fermamente convinto di quanto, oggi ancora di più, ci sia bisogno di fare divulgazione scientifica, il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno ha deciso di dar vita ad una nuova iniziativa, che si va così ad aggiungere a quella avviata ad inizio quarantena con la condivisione su Facebook di una selezione di conferenze che hanno fatto la storia della Festa.

Il nuovo format

E così, a partire da questa settimana a prendere il via sarà una serie di interviste con grandi nomi del panorama scientifico e culturale nazionale ed internazionale su temi attuali. Appuntamenti che entreranno nelle case del pubblico di affezionati di Festa di Scienza e Filosofia e non solo attraverso Facebook e Youtube. In via di definizione il programma di imperdibili incontri, che vedrà intervenire – tra gli altri – personaggi del calibro di Edoardo Boncinelli, Roberto Battiston, Paolo Sassone-Corsi, Lucia Votano, Patrizia Caraveo, Giulio Giorello e Piergiorgio Odifreddi.

Interazione con il pubblico

Ma grande protagonista sarà anche il pubblico. Sì, perché grazie alle possibilità di interazione fornite dalle nuove tecnologie, anche se materialmente distanti, gli utenti potranno formulare domande agli ospiti e soddisfare dubbi e curiosità su questioni che riguardano l’oggi e il domani. Primo appuntamento da segnare in agenda è quello in programma per giovedì 23 aprile alle 21 che, come anticipato, si terrà sui canali Facebook e Youtube di Festa di Scienza e Filosofia. A dare il là al nuovo format sarà Giuseppe Servillo (nella foto), medico, ricercatore e professore di Patologia generale alla Facoltà di Medicina dell’Università di Perugia. Reduce da un importante risultato scientifico ottenuto sul fronte della lotta ai tumori insieme alla dottoressa Maria Agnese Della Fazia e con la collaborazione dei ricercatori del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Ateneo perugino e dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regine Elena di Roma, il professor Servillo approderà sui canali di Festa di Scienza e Filosofia per essere intervistato dal biologo Mario Tei. Tema dell’incontro sarà “Dalla cellula al letto del malato: viaggio nella ricerca oncologica”.