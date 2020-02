Festa di Scienza e Filosofia, decima edizione per "Ripensare il futuro"

E’ “Ripensare il futuro” lo slogan della decima edizione della Festa di Scienza e Filosofia, al suo primo battesimo della stampa in Comune. Quella di oggi è stata infatti l’occasione per la presentazione del simbolo, del manifesto che fungerà da slogan. La grafica Maira Grassi ha ritratto una donna, in un mondo grigio e pieno di inquinamento dovuto all’industrializzazione, che si rivolge ad una finestra nel quale sbuca invece un mondo verde, pieno di natura incontaminata, con due bambini.

La Festa

L’evento si svolgerà dal 16 al 19 aprile e il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli, ha sottolineato che non mancherà modo di entrare nei dettagli. Anticipate soltanto le macro sezioni in cui si articolerà la festa: economia ed equità, Democrazia e formazione, scienza e teologia. 800 i relatori che hanno partecipato all’evento, compresa questa edizione. Ad aprirla sarà il presidente del Cnr, Massimo Inguscio.

Il sostegno delle Istituzioni

Schierati, oltre al presidente del Laboratorio Renzini e a Giuseppe Metelli, che dell’evento è uno degli ideatori, anche gli amministratori. In primo luogo il sindaco Stefano Zuccarini, insieme agli assessori Decio Barili, Paola De Bonis ed Elisabetta Ugolinelli. “Tale è la valenza dell’evento – ha detto Zuccarini – e non poteva che essere notevole la nostra presenza. In un mondo in cui la velocità è sempre maggiore, un momento di riflessione come questo non può che essere utile“.