"La dirigente non ha i titoli", l'accusa di Fiorini ad Accardo | Chiesta la sospensione - Tuttoggi

Quello che viete contestato dal consigliere è che dalla verifica del curriculum della Accardo, pubblicato sul sito dell’Ente in Amministrazione Trasparente, si evince che la stessa ha una laurea specialistica in statistica e informatica per l’azienda, un titolo che potrebbe non essere né equipollente né equiparato ai diplomi di laurea richiesti dal bando, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali. Nello stesso curriculum si trova anche, non citato da Fiorini, un Master di II livello in “Strategie organizzarive e di innovazione nella pubblica amministrazione”.

Fiorini si chiede come sia possibile che nessuno si sia accorto di questo dettaglio e ipotizza che la commissione esaminatrice, composta da membri provenienti dallo stesso territorio della Accardo, abbia controllato la domanda di partecipazione con superficialità. Inoltre, mette in dubbio la verifica dei requisiti da parte dell’amministrazione comunale, in particolare del dirigente al personale, che avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento comunale.

Fiorini ha dichiarato di voler trattare immediatamente l’argomento in IV Commissione con l’audizione del dirigente Vista e dell’assessora Scarcia e chiedere di sospendere l’operato della dirigente Accardo in via cautelativa al fine di fare chiarezza sulla questione della mancanza del titolo, che potrebbe porre un problema di legittimità degli atti amministrativi.