La dea bendata premia ancora l'Altotevere | Centra un 5 e vince...una casa - Tuttoggi.info

La dea bendata torna a baciare l’Altotevere, dove un tifernate ha vinto addirittura…una casa. Il giocatore, nell’estrazione di ieri (giovedì 12 settembre), ha infatti centrato un 5 nel concorso ‘VinciCasa’.

La giocata fortunata è avvenuta a San Secondo (Città di Castello) nel punto vendita Sisal Bar Canalicchio di Via Galvani (nella foto), grazie ad una schedina Multipannello. La combinazione vincente è: 3 13 19 28 30. Il tifernate potrà ora scegliere liberamente la casa che desidera su tutto il territorio italiano, avendo a disposizione 2 anni per trovarla.

Dalla nascita del concorso VinciCasa, sono state ben 208 le case assegnate. Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000 euro, suddivisi in questo modo: 200.000 euro corrisposti subito in contanti, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo mentre la restante parte di 300.000 euro sarà destinata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Si possono vincere premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.