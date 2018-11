La “Cuoca d’Italia” Rosita Merli presenterà a Gubbio il suo primo libro

E’ stato presentato questa mattina (giovedì 22 novembre), in Comune, l’appuntamento con il libro ‘La cucina secondo Rosita’, organizzato per giovedì 29 novembre, alle ore 18.30, nella sala ex Refettorio della Biblioteca, scritto a due mani da Laura Moreni e Rosita Merli, la mitica ‘Rosa del Generale’, cuoca del Ristorante ‘Il Bottaccione’ e vincitrice della scorsa edizione di “Cuochi d’Italia”.

Erano presenti, oltre a Rosita e alla giornalista Moreni, il sindaco Filippo Mario Stirati e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Biancarelli. “Siamo onorati del successo di Rosita – ha commentato il primo cittadino – non solo per i suoi meriti ma per la promozione che attraverso lei è derivata alla città e al territorio. Nel periodo in cui è stata protagonista indiscussa della trasmissione condotta da Alessandro Borghese su Tv8, Gubbio era al centro dell’attenzione. Sfida dopo sfida, ha sbaragliato tutti i concorrenti ed è stata incoronata regina della tavola regionale, portando alta la bandiera dell’Umbria e della sua amata Gubbio”.

Lo chef Gennaro Esposito, ospite di recente dalla ‘Mostra del Tartufo Bianco’, ha ribadito di essere rimasto colpito dalla semplicità e genuinità, oltre che dalla bravura ai fornelli. La formula vincente è proprio quella di essere se stessi e Rosita ha rilanciato una cucina tipica e tradizionale, che dobbiamo difendere e valorizzare con orgoglio

Il libro ‘La cucina secondo Rosita’ è in vendita anche su Amazon, ha spiegato Moreni, “perché vogliamo che abbia la massima diffusione. Sono stata conquistata da Rosita e dopo che l’ho conosciuta in trasmissione non perdo occasione per incontrarla nel suo ristorante, ora che vivo in Umbria da tre anni. Non ci sono solo le ricette, ma anche uno spaccato di vita, testimonianza di una storia e di radici importanti per il territorio. Lo stesso chef Esposito l’ha definita ‘una grande risorsa della cucina italiana’”.

Il presidente del Consiglio comunale Biancarelli ha sottolineato: “Rosita fa parte della ‘leggenda’ della famiglia e ha saputo interpretare al meglio la tradizione della cucina eugubina, fatta di sapori semplici e autentici”. La protagonista del libro ha invece ribadito di essersi sentita travolta dopo la vittoria, dalla popolarità e dall’affetto che tantissimi le stanno ancora dimostrando: “Quando Cristiano Tomei, il giudice più severo del programma, ha dato 10 al mio friccò ho toccato il cielo con un dito. Ma la mia vita è qui, dove ho sempre vissuto”. Resterà negli annali della trasmissione il suo celebre “Quel che non strozza ‘ngrassa”, diventata la frase simbolo del programma.

