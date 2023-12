La classe '44 dell'Istituto San Francesco di Sales si riunisce a 60 anni dalla maturità - Tuttoggi.info

L’ultima volta tutte insieme era stata nel giugno 1963, con il diploma magistrale appena conseguito, oggi si sono ritrovate a pranzo grazie anche ai social

Per la prima volta dopo 60 anni dall’esame di maturità si sono ritrovate a tavola con una vita intera da raccontare.

L’ultima volta tutte insieme era stata infatti nel giugno 1963, con il diploma magistrale appena conseguito e tanti progetti davanti. Le ragazze classe ’44 dell’Istituto San Francesco di Sales di Città di Castello in così tanto tempo non avevano più trovato l’occasione di incontrarsi di nuovo tutte insieme, come nelle mattinate condivise sui banchi di scuola.

Prese da impegni familiari e lavoro, dai figli prima e dai nipoti poi, ma anche separate dalle distanze, c’è sempre stato un filo sottile che le ha tenute unite grazie alle più intraprendenti, che hanno cercato anche sui social per ritrovare le compagne più lontane, regalandosi il sogno di incontrarsi ancora.

Un emozionante e piacevole pranzo in un noto ristorante del centro storico tifernate è stato l’appuntamento con il passato, al quale si sono presentate tutte coloro che hanno potuto, con il pensiero a chi non c’è più. Tra grandi sorrisi e tanta allegria le ragazze del ’63 si sono raccontate di tutto: aneddoti, conquiste, soddisfazioni, tra qualche amarezza e imprevisto.

A partecipare all’appuntamento – tornando ventenni per un giorno – sono state: Filomena Tanzi; Nadia Baldicchi; Elvira Morini; Pina Beccari; Elena Bistoni; Fiorella Morazzini; Margherita Medici; Dina Dini; Melissa Martinelli; Anna Ercolani.