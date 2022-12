La burocrazia non ferma “Ri Fauni”, a Norcia 6 “falò della Venuta”

La tradizione dei Ri Fauni torna a Norcia con 4 falò notturni nel capoluogo e 2 nelle frazioni: a Forsivo e a Campi

La burocrazia non ferma la tradizione. Nonostante l’iter autorizzativo previsto quest’anno, infatti, a Norcia torneranno comunque i “Ri Fauni”, i tradizionali “falò della Venuta” (detti anche faoni o foconi). Saranno ben 6 i fuochi che saranno accesi nel territorio comunale questa sera, venerdì 9 dicembre.

Si tratta di una tradizione particolarmente sentita in Valnerina e che ricorda la “Venuta” della Santa Casa da Nazareth a Loreto. In questa particolare notte, infatti, vengono accesi grandi covoni per ricordare ed illuminare il cammino degli angeli che, il 9 dicembre 1291, portarono in salvo la casa della Vergine, traslandola miracolosamente fino ad un bosco di lauri, oggi Loreto. Alla mezzanotte, sempre secondo la tradizione a salutare il santo passaggio, è previsto anche il suono delle campane a distesa.