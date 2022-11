Per i tradizionali “Faoni” a Norcia ora servono le autorizzazioni

Nel modulo di domanda, disponibile sul sito internet del Comune di Norcia, dovrà essere indicato il luogo in cui i falò saranno accesi, con indicazione del proprietario dell’area, distanza da edifici e strade, numero dei partecipanti stimati oltre all’indicazione della squadra addetta al servizio di vigilanza. Non solo: il presentatore della richiesta di autorizzazione all’accensione dei focaracci dovrà assicurare che sarà bruciato soltanto legno non trattato e che per l’accensione non saranno usati carburanti o combustibili liquidi o gassosi. Infine dovrà esserci l’impegno a bonificare con cura il terreno al termine della manifestazione.

Ovviamente si tratta di misure di sicurezza necessarie ad evitare possibili incidenti e nel rispetto della legge in materia. Ma che, appunto, rischiano di mettere i bastoni tra le ruote a una tradizione secolare come quella dei faoni.