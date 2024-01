La Befana ad Assisi si cala da tetti e campanili: il programma delle iniziative - Tuttoggi.info

Domani le ultime rappresentazioni dei presepi viventi, ultime ore per mercatini, trenino e case del presepe e di Babbo Natale

In un’Assisi piena di turisti è tutto pronto per la chiusura delle feste con gli eventi dell’Epifania: tante iniziative per tutti i gusti, con la Befana che porta dolci calandosi da torri e campanili.



Oggi, 5 gennaio 2023, ‘anteprima’ alle 16 all’asilo Maria Immacolata in Piazza Masi a Petrignano con “Storie sotto l’albero” e a seguire “Arriva la Befana”, con tanti dolci per tutti; l’iniziativa è a cura della locale Pro loco. Il 6 gennaio alle 15.30 con “La Befana vien dal cielo”, iniziativa organizzata da Alisubasio, in collaborazione con la Pro Loco di Rivotorto; alle 15.30 al centro sociale di Tordandrea “Arte e musica insieme”, esposizione di lavori artistici di varia natura, intrattenimenti musicali e vocali; l’iniziativa è cura della Pro loco di Tordandrea, dove oltre al presepe vivente dalle 17 alle 19.30, ci sarà anche la Befana che, alle 18, si calerà dalla Torre del Castello con dolcetti e vin brulè per tutti; a cura della parrocchia di Tordandrea. Dalle 16.30 nel centro storico di Assisi “La Befana in piazza”: doppiata da Liliana Fiorelli scenderà dalla Torre del Popolo con una calza per tutti i bambini; l’iniziativa è a cura della Pro loco di Assisi in collaborazione con il CAI Foligno.



Oltre a quello di Tordandrea, ci sono anche i presepi viventi di San Gregorio (dalle 17.30 alle 19.30, con sfilata e l’arrivo dei Re Magi, a cura del comitato Presepe vivente di San Gregorio) e Petrignano (dalle 16 sfilata e poi rappresentazione fino alle 19.30, a cura del Comitato Presepe Vivente di Petrignano). Ultime ore, infine, anche per la casa del presepe ad Assisi, il trenino e i mercatini nel centro storico di Assisi e la Casa di Babbo Natale a Santa Maria degli Angeli.