Judo Training Camp di Pietralunga, anche l'olimpionica Savita Russo all'evento organizzato dal Judo Club Foligno - Tuttoggi.info

Judo Training Camp di Pietralunga, anche l’olimpionica Savita Russo all’evento organizzato dal Judo Club Foligno

Redazione

Ven, 08/08/2025 - 06:59

PIETRALUNGA – E’ stato un vero successo partecipativo, il 2° Training Camp di Judo organizzato a Pietralunga dal Judo Club Foligno di Andrea Ceccaroni ben coaudivato in maniera importante da Francesco Sugamele, dall’1 al 4 di agosto. Un raduno di judoka che si è svolto nella splendida cornice dell’hotel Candeleto di Pietralunga, e che ha visto volti importanti del judo nazionale ma anche internazionale. Sul tatami del Camp, la cui direzione tecnica è stata affidata al Maestro Maurizio Pelligra, si sono visti volti come quello di Savita Russo, olimpionica di Parigi 2024 e plurimedagliata in numerose competizioni internazionali, Vincenzo Pelligra due volte medaglia di bronzo ai campionati Europei Under 21, ma non solo con loro anche il Maestro Corrado Bongiorno componente dello staff della nazionale maggiore italiana e anche lui presente a Parigi 2024. Ma non solo presenti campioni anche dal belgio, come il quattro volte campione nazionale Edouard Capelle, e da altre parti d’Europa, come Romania e Moldavia, e tanti ragazzi nel giro delle nazionali giovanili italiane. Una quattro giorni di judo che ha visto circa 200 judoka provenienti da ogni parte d’Italia, dalla Sicilia al Veneto, passando per le regioni confinanti di Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. “Siamo veramente soddisfatti di come è andato l’evento – commentano in coro Andrea Ceccaroni e Francesco Sugamele – c’è stata una forte risposta da parte del movimento, e devo dire che tutti i ragazzi che si sono presentati hanno onorato l’impegno, qualsiasi sia la loro età inoltre siamo stati felici anche dell’intervento del sindaco di Pietralunga Francesco Rizzuti e della vice sindaca Chiara Ruggeri che ci hanno fatto visita nel giorno di sabato. Ora recuperiamo dalle fatiche organizzative che sono iniziate già nel 2024, per poi iniziare a pensare all’edizione 2026”.

