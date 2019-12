Judo Kodokan Gubbio protagonista a Bologna con 6 medaglie - Tuttoggi

Ottima prestazione, lo scorso weekend al 16° Trofeo interregionale di Bologna, per gli 11 atleti del Judo Kodokan Gubbio, Esordienti e Cadetti, accompagnati dal Maestro Dario Dionisi e dalla Presidente sociale Roberta Moscetti Castellani, che hanno conquistato complessivamente 6 medaglie, un oro, 2 argenti e 3 bronzi.

Grazie a quest’ultima performance l’associazione eugubina si è piazzata al quarto posto nella classifica generale per società, su 87 club partecipanti all’evento. Il metallo più prezioso è andato a Miriam Paoletti, (Cadetti 57 kg); argento per Maria Margreth (Cad. 63 kg) e Simone Paoletti (Cad. 55 kg); bronzo a Leonardo Bellucci (Cad. 66 kg), Luca Tamagnini (Esordienti 40 kg) e Riccardo Staccini (Es. 55 kg).



Un importante traguardo di valenza nazionale è stato raggiunto invece da Miriam Cederna, che nella finale di Coppa Italia A2 Fijlkam è salita sul podio per prendersi con determinazione il bronzo nei kg 63. La finale si è svolta sabato 23 novembre a Policoro, in provincia di Matera. L’atleta eugubina si è rimessa in gioco dopo oltre un anno di assenza dalle gare per motivi di lavoro e, sebbene sia passata alla categoria di peso superiore, è riuscita a disputare quattro incontri, perdendone solamente uno.