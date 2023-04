Judo, Alessandro Bicorgni campione italiano under 18

L'atleta della società “Poeti del Judo” ha sbaragliato la concorrenza nel campionato Fijlkam nella categoria Cadetti A1 66 kg

Il judo dell’Umbria e di Perugia in particolare esulta. L’atleta perugino Alessandro Bicorgni, della società “Poeti del Judo”, si è laureato campione nazionale Fijlkam nella categoria Cadetti A1 (under 18) 66 kg. Al PalaPellicone ad Ostia (Roma) Bicorgni ha sbaragliato tutta la concorrenza, imponendosi davanti a Gabriele Piccolo della Ss Darl Accademia di Torino ed a Riccardo Sacchi della Nuova Florida di Roma.

“Rivolgiamo ad Alessandro Bicorgni ed alla società “I poeti del judo” le nostre più sincere congratulazioni – sottolinea l’assessore allo sport Clara Pastorelli – per questo straordinario risultato che porta la città di Perugia sul tetto d’Italia anche nella categoria del judo. Si tratta di una grande impresa frutto del duro lavoro dell’atleta, dei suoi allenatori e di tutta la società. Il primato di Alessandro è la conferma del fatto che quando si lavora con impegno e con serietà nessuna impresa può essere preclusa. Per la città di Perugia questo risultato rappresenta un assoluto motivo di orgoglio e certifica che lo sport, in tutte le sue discipline, è vivo e vitale nel nostro capoluogo”.