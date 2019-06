JP Industries, il 4 luglio tavolo al Mise

E’ stato convocato per il 4 luglio, alle ore 16, il tavolo al Mise sulla vertenza JP Industries (ex Merloni). Una convocazione che viene salutata con favore dal segretario regionale della Lega e deputato Virginio Caparvi: “auspico sia un momento di chiarezza e di svolta”.

“Non si può più condurre una trattativa cercando alibi, scaricando le responsabilità su altri soggetti e nascondendosi dietro situazioni che di fatto si protraggono da troppi anni – prosegue – Le carte vanno scoperte tutte e sul tavolo vanno messe le reali intenzioni per disegnare lo sviluppo di questa grande azienda e con essa il futuro di un territorio martoriato come quello della fascia appenninica. Sarò presente all’incontro del 4 luglio e seguirò come sempre la vicenda da vicino. Ho già fatto un passaggio con Invitalia per accertarmi delle risorse disponibili per la Jp Industries laddove ci dovesse essere un piano industriale concreto, forte e supportato da liquidità e da prospettive. Auspico che tutte le parti coinvolte vogliano cooperare per una soluzione che vada in favore dei lavoratori e del territorio”.

