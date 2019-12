Jp Industries, c'è altra cassa integrazione. A gennaio la riorganizzazione

Sarà cassa integrazione fino al 31 luglio 2020. E’ questo l’esito dell’incontro al Mise sulla Jp Industries. L’ammortizzatore sociale era in scadenza e grazie al piano di ristrutturazione, i lavoratori potranno ottenere qualche mese in più con i 4,7 milioni di euro che sono ancora disponibili per tutti.

L’impegno

Per l’azienda era presente l’amministratore delegato che ha ribadito l’impegno a raddoppiare la produzione di quest’anno. E intanto entro gennaio 2020 Porcarelli dovrà presentare il Piano industriale e scoprire le carte anche sulla compagine societaria. Altrimenti si potrebbero aprire direttamente le porte del fallimento.