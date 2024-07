ITS Academy, Open day per i diplomati | Spoleto punta a un Corso biennale - Tuttoggi.info

Conto alla rovescia per l’ITS Academy Umbria, l’Istituto tecnico superiore che dal 4 settembre 2024 aprirà i propri campus ai diplomati in occasione dell’Open Day in cui saranno illustrati i 9 Corsi biennali per il biennio 2024-2026.

Dalla loro istituzione (2010) gli Istituti Tecnici Superiori, dal 2022 finanziati con una legge che stanzia 48 milioni di euro l’anno, sono divenuti un punto di riferimento importante per lo sviluppo del Paese e per fare incontrare domanda e offerta del mondo del lavoro. Sono 93 le accademie presenti in Italia per 315 percorsi formativi per oltre 25mila domande di iscrizione e una percentuale di occupati, post corso, che supera l’80%, sfiorando il 90% circa la coerenza del percorso svolto rispetto al posto di lavoro.

Istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Umbria, l’Academy Umbria – partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e dell’istruzione (23 tra istituzioni e associazioni, 36 società e 17 istituti scolastici) – è gratuita ed ha una durata biennale. I corsi sono erogati nei campus di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello rappresentando una concreta opportunità per diplomati e diplomate e quanti intendono perfezionare i propri studi per acquisire elevate competenze tecnologiche al fine di un agevole e qualificato ingresso nel mondo del lavoro. Al termine dei percorsi formativi – della durata di 1.800/2.000 ore nel biennio di cui 800 di tirocinio aziendandale – viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione un Diploma di Stato di Istruzione Terziaria pari al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche.

Open day e Corsi per diplomati

L’Accademia, presieduta da Marco Giulietti (vice presidente Vasco Garavaglia), ha comunicato il calendario degli Open Day che apriranno a Foligno mercoledì 4 settembre alle ore 17 presso l’auditorium di Sviluppumbria in via Vici per proseguire a Perugia (giovedì 5 settembre alle 17 presso Campus Its in via Fontivegge 55), Città di Castello (martedì 10 settembre alle 17.00 presso la Biblioteca comunale “Carducci”) ed infine a Terni (mercoledì 11 settembre alle 17 presso l’auditorium dell’Arpa Umbria in via Carlo Alberto dalla Chiesa 32).

Its Academy, il bilancio dal 2021 ad oggi

9 i corsi in programma per il prossimo biennio e precisamente in Meccatronica e Industria 4.0 (Foligno-Terni), Information Tecnology (Perugia e Terni), Cybersecurity (Perugia), Biotecnologie industriali e sostenibilità ambientale (Terni), Meccatronica e cartotecnica (Città di castello), Agricoltura sostenibile e smart farming (Perugia), Promozione del territorio e gestione delle imprese turistiche, Marketing ed economia d’impresa, Innovazione e qualità delle abitazioni – Bim ed efficienza energetica.

Its Academy, Spoleto punta a Corso biennale

Delle opportunità offerte dalla Its Academy Umbria si è parlato lunedì scorso nell’aula consigliare di Spoleto a seguito della mozione presentata dai banchi della minoranza da Diego Catanossi (Spoleto 2030) e votata all’unanimità, con cui si impegna il sindaco Andrea Sisti ad attivarsi con le Istituzioni e i soggetti privati al fine di veder istituito quanto prima un Corso biennale anche nella città del festival. La proposta ha acceso un interessante dibattito.

A Catanossi, che ha chiesto di valutare alternativamente l’istituzione all’interno dell’Its Academy Umbria di un corso in “Design degli interni”, in “Agricoltura sostenibile e smart farming” o in “Gestione delle imprese turistiche”, si è affiancata la proposta della consigliera Alessandra Dottarelli (Alleanza civica) la quale, richiamando la presenza in città della multinazionale Italmatch, come in Umbria di diverse aziende del settore chimico, ha indicato un corso biennale in Chimica.

Sempre dalla minoranza, il consigliere Sergio Grifoni (Obiettivo comune), apprezzando l’iniziativa, ha chiesto di verificare la possibilità di un biennio in Scenotecnica, anche questo coerente con la presenza in città dell’Istituto artistico, del Teatro lirico sperimentale e del Festival dei 2 Mondi che, nel corso della sua storia, ha formato tanti tecnici del teatro. La parola ora alla Giunta per cercare di agganciare il prossimo biennio 2025-2026.

