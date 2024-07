Assemblea Its Umbria Academy: la formazione terziaria come strumento per affrontare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro - Tuttoggi.info

Dal 2021 al 2025 attivati 39 corsi con quasi mille allievi

L’assemblea pubblica di Its Umbria Academy è stata l’occasione per illustrare lo stato di avanzamento degli investimenti finanziati dal Pnrr e tracciare il bilancio degli ultimi bienni che, dal 2021 al 2025, hanno visto la realizzazione di 39 corsi con la partecipazione di quasi mille studenti.

Its Umbria Academy è l’accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate, gratuita e aperta a giovani diplomati, in cui si alterna l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. È promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende della regione. Rappresenta un’ottima opportunità per i giovani diplomati per acquisire elevate competenze tecnologiche per un agevole e qualificato ingresso nel mondo del lavoro.

I corsi di Its Umbria Academy sono emanazione di un’unica Fondazione regionale partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e sono distribuiti sul territorio con campus e laboratori a Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello.

“Crediamo molto nelle potenzialità del nostro Its – ha spiegato Marco Giulietti, Presidente di Its Umbria Academy – per questo siamo impegnati nel consolidamento e nel costante aggiornamento tecnologico e curriculare con il supporto di imprese e stakeholder regionali, nell’aumento delle aziende coinvolte, nello sviluppo dei servizi allo studio come alloggi, trasporti e borse di studio con l’obiettivo di attrarre anche studenti da fuori regione. Il nostro Its, per le sue caratteristiche e l’eccellente tasso di occupazione al termine dei percorsi, dal 2014 si è sempre classificato ai primi posti nella graduatoria nazionale stilata annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito”.

L’assemblea, attraverso interventi e tavole rotonde, è stata l’occasione per una riflessione sul presente e sul futuro della formazione terziaria rappresentata da Its, per condividere i risultati di assoluto rilievo nazionale raggiunti. È stato inoltre illustrato il percorso di sviluppo dei prossimi anni, supportato dagli investimenti del Pnrr che, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, porteranno al rafforzamento del livello di innovazione tecnologica dei campus e dei laboratori.

“Its Umbria continua a implementare il suo progetto formativo – ha sottolineato l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni – conservando l’imprinting iniziale attraverso una modalità inclusiva di tutti i partner e stakeholder, avendo sempre ben chiaro l’obiettivo di innestare un sistema terziario tecnologico nella nostra Umbria. Il progetto Pnrr di sei milioni di euro di investimento sta proseguendo, implementato anche dalle risorse finanziarie erogate dalla Regione, sviluppando campus con strumentazioni all’avanguardia: a Perugia con i corsi in Cybersecurity (ex scalo merci), IT, Turismo, Edilizia ed Efficienza energetica, Agroalimentare e Marketing; a Foligno Meccatronica industria 4.0, a Terni biotecnologie, i corsi principali in aggiunta ad altri percorsi nel digitale. Rinnoviamo come Giunta, il nostro supporto ad Its Umbria Academy, efficace mezzo per colmare il gap tra domanda ed offerta di lavoro soprattutto nel terziario, continuando a proporre numerosi percorsi di formazione professionale che soddisfino il tessuto economico umbro, alla ricerca di profili professionali competenti. Perché Its è un percorso costituito da un sistema strutturato, via via implementato secondo le esigenze di mercato, in grado di garantire un vantaggio competitivo per tutti, giovani ed imprese”.

L’assemblea è stata aperta dai saluti della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, a cui è seguito l’intervento di Marco Giulietti, Presidente Its Umbria Academy, la relazione tecnica di Antonella Zuccaro, Prima Ricercatrice di Indire, l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa e le testimonianze di alcuni studenti di Its Umbria Academy.

Due le tavole rotonde che si sono susseguite: “Competenze per la competitività: la domanda” e “L’impegno delle istituzioni, l’offerta ITS Academy”.

Alla prima hanno partecipato: Giorgio Mencaroni, Presidente Confcommercio Umbria, Michele Carloni, Presidente CNA Umbria, Luca Brondelli di Brondello, Presidente ENAPRA-Confagricoltura, Giacomo Calzoni, Presidente ANCE Perugia, Simone Cascioli, Direttore generale Confindustria Umbria e Enzo Tonzani, Presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Perugia.

Alla seconda tavola rotonda hanno preso parte: Riccardo Di Stefano, Vicepresidente Confindustria con delega all’education e all’open innovation e Presidente dei Giovani imprenditori Confindustria, Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Umbria e Guido Torrielli, Presidente associazione nazionale Its.

Ha concluso i lavori la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che ha consegnato anche i diplomi del biennio accademico Its Umbria 2021-2023.

A coordinare l’iniziativa è stato Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di Umbria Tv.

Breve profilo ITS Umbria Academy

ITS Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate, in cui si alterna l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. È promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende della regione.Dalla sua fondazione, nel 2011, ad oggi ITS Umbria Academy è cresciuta nel numero di studenti (circa 400 nuovi immatricolati all’anno), di percorsi formativi (15) e di aziende coinvolte, (350) che collaborano attivamente partecipando alla progettazione dei corsi, alla didattica e ospitando i tirocini. I corsi di ITS Umbria Academy sono distribuiti sul territorio con tre campus, con altrettanti laboratori, a Perugia, Foligno e Terni. Nell’anno accademico 2024-2025 verrà avviato l’indirizzo Meccatronico-Cartotecnico nella sede distaccata di Città di Castello presso l’istituto Bufalini.

Il suo assetto politecnico la vede impegnata in tutte le aree tecnologiche previste dalla normativa: