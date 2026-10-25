Italy Ambassador Awards 2026: due eugubini tra i finalisti del premio nazionale dedicato ai migliori creator - Tuttoggi.info

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Italy Ambassador Awards 2026: due eugubini tra i finalisti del premio nazionale dedicato ai migliori creator

Redazione

Italy Ambassador Awards 2026: due eugubini tra i finalisti del premio nazionale dedicato ai migliori creator

Lorenzo Diamantini e Giorgio Bei porteranno Gubbio e l'Umbria a Firenze, nella finale dell'11 novembre. In gara nelle categorie Food & Beverage e Travel & Destination.
Dom, 25/10/2026 - 15:34

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GUBBIO – Due eugubini tra i protagonisti della quinta edizione degli Italy Ambassador Awards, il riconoscimento nazionale dedicato ai content creator e agli influencer che, attraverso la comunicazione digitale, contribuiscono alla valorizzazione dell’Italia, delle sue eccellenze e del suo patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico.

Lorenzo Diamantini e Giorgio Bei sono stati selezionati tra i finalisti dell’edizione 2026 e prenderanno parte alla cerimonia conclusiva in programma mercoledì 11 novembre a Firenze, nell’ambito di BTO – Be Travel Onlife, appuntamento di riferimento per il settore del turismo e dell’innovazione digitale.

Due percorsi professionali differenti, accomunati dalla capacità di raccontare e promuovere il territorio attraverso i nuovi linguaggi della comunicazione. Lorenzo Diamantini, food blogger, scrittore enogastronomico e consulente del settore food & wine, concorrerà nella categoria Food & Beverage, dedicata ai creator che si distinguono nella valorizzazione della cultura gastronomica italiana. Attraverso la propria attività editoriale e digitale, Diamantini racconta prodotti, tradizioni, ricette e identità territoriali, con particolare attenzione al patrimonio culinario umbro e al rapporto tra gastronomia, cultura e territorio. Giorgio Bei sarà invece tra i finalisti della categoria Travel & Destination, riservata ai professionisti della comunicazione digitale capaci di valorizzare destinazioni, luoghi ed esperienze di viaggio. Una categoria che riconosce il ruolo dello storytelling nella promozione turistica e nella scoperta del patrimonio paesaggistico, storico e culturale italiano.

Gli Italy Ambassador Awards, istituiti nel 2022, rappresentano un’importante occasione di riconoscimento per i professionisti della comunicazione digitale impegnati nella promozione del Made in Italy. La selezione tiene conto di criteri quali qualità e originalità dei contenuti, autenticità, continuità dell’attività, professionalità e capacità di contribuire concretamente alla valorizzazione dell’immagine dell’Italia.

La presenza contemporanea di due finalisti eugubini assume quindi un significato che va oltre il riconoscimento individuale. È anche un segnale della capacità di una realtà territoriale come Gubbio di esprimere figure professionali in grado di confrontarsi con il panorama nazionale della comunicazione digitale, portando con sé l’identità e le eccellenze dell’Umbria.

Raggiungere la finale costituisce già un risultato di rilievo, soprattutto in un settore caratterizzato da una platea estremamente ampia e competitiva di creator e influencer, nel quale la visibilità deve accompagnarsi sempre più a competenza, credibilità e qualità dei contenuti.

L’appuntamento fiorentino rappresenterà dunque non soltanto l’occasione per concorrere a un prestigioso riconoscimento, ma anche una vetrina per il territorio umbro e per Gubbio, città la cui storia, cultura e tradizione continuano a trovare nuove forme di racconto e promozione.


In un panorama digitale sempre più affollato, la presenza di due eugubini tra i finalisti degli Italy Ambassador Awards testimonia come anche da una piccola realtà territoriale possano emergere professionalità capaci di distinguersi sulla scena nazionale.

Luogo: Firenze, Stazione Leopolda, in Viale Fratelli Rosselli, 5, FIRENZE, FIRENZE, TOSCANA

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