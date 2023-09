IT-alert, Digipass Spoleto aperto con orario continuato per assistere i cittadini - Tuttoggi.info

Il Digipass sarà aperto con orario continuato il 14 settembre per assistere i cittadini in occasione del test di IT-alert

Il Digipass di Spoleto (in via Busetti) sarà aperto con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 16.30 giovedì 14 settembre per assistere i cittadini che ne avessero bisogno in occasione del test di IT-alert. Giovedì alle ore 12, infatti, scatterà in tutta l’Umbria la sperimentazione di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico che dirama ai telefoni cellulari di una certa area geografica, messaggi utili in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

Alle ore 12 del 14 settembre tutti i telefoni cellulari di chi si troverà in quel momento in Umbria riceveranno un messaggio di test. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella nostra regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.

Il messaggio, il cui testo è sia in italiano che in inglese, è solo informativo. Chi lo riceve dovrà soltanto leggere il messaggio e cliccarci sopra (nel caso in cui tale azione non venga svolta il dispositivo rimarrà bloccato non potendo ricevere ed effettuare chiamate o eseguire altre operazioni). Per consentire il perfezionamento del sistema, è possibile collegarsi (tramite il link indicato nel testo) al sito web it-alert.it e rispondere al questionario. Le risposte saranno tutte in forma anonima e nel pieno rispetto della privacy. Appunto per assistere i cittadini spoletini in caso di problemi sarà operativo il Digipass nella zona di via dei Filosofi.