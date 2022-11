Istituto comprensivo Perugia 12, dal Pnrr 300mila euro per la formazione dei docenti - Tuttoggi

Costituita una Rete Nazionale di 13 scuole, di cui l’Istituto Comprensivo Perugia 12 ricopre il ruolo di capofila

Ancora una volta l’Istituto Comprensivo Perugia 12, diretto dalla dottoressa Simona Ferretti, sul podio dei vincitori. Si tratta di un finanziamento di 300.000 euro, ottenuto nell’ambito del PNRR, destinato alla formazione dei docenti di tutti i gradi scolastici e alla condivisione di buone pratiche sperimentate.

La scuola ha aderito al bando del PNRR Missione 4, “Azione 2”, teso al potenziamento delle competenze digitali di insegnamento e apprendimento, ottenendo appunto l’erogazione del finanziamento indicato, grazie alla presentazione di un progetto denominato “A scuola di creatività con le STEAM”. In seguito all’accoglimento di tale progetto è stata costituita una Rete Nazionale di 13 scuole , di cui l’Istituto Comprensivo Perugia 12 ricopre il ruolo di “Scuola Capofila”. Formazione per la crescita professionale dei docenti e promozione di buone pratiche sono gli ingredienti per una scuola inclusiva ed innovativa di qualità.