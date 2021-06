"Iron Man" in Umbria, Robert Downey Jr manda un saluto VIDEO - Tuttoggi

“Non dirò hello, ma ciao, buonanotte from the lovely Umbria“. Sta diventando virale il video della FootPrint Coalition, in cui Robert Downey Jr saluta dalla Lovely Umbria. Il video è stato girato dallo stesso attore, che ha creato la fondazione ‘ambientalista, e fa sognare i fan della star di Iron Man, Sherlock Holmes e The Avengers.

"Umbria":

Perché Robert Downey Jr. si trova in questa regionepic.twitter.com/SRJtjaqfPp — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 5, 2021

Il video è stato pubblicato su Twitter e Instagram dalla fanbase di Robert Downey Jr, che sarebbe dunque in vacanza in Umbria. Non è chiaro dove sia l’attore, ma – complice anche il set di Don Matteo – c’è chi ha creato meme su una possibile presenza dell’attore a Spoleto.