iocomproperlamiacittà, a Terni un flashmob davanti al teatro Verdi - Tuttoggi

L'iniziativa come opportunità per i commercianti della città

Nata dall’idea della consigliera provinciale Monia Santini, l’iniziativa #iocomproperlamiacitta, con risorse economiche zero, in poche settimane ha raggiunto traguardi insperati.

Promozione gratuita per commercianti

Una pagina Facebook con quasi 1.600 followers ancora in crescita, 45 attività commerciali di tutti i settori che hanno beneficiato di visibilità e tanta promozione gratuita, patrocini e apprezzamenti da parte di quasi tutti i comuni della nostra Provincia, il sostegno di tutta la Ternana Calcio con il Presidente Bandecchi in prima linea che ha messo personalmente la faccia per sostenere #iocomproperlamiacitta.

“Città protagonista”

“Tutto questo senza mezzi né aiuto magari da chi forse un po’ anche me lo aspettavo – spiega Monia Santini – ma non mi sono lasciata abbattere, non ci siamo fermati e siamo riusciti a far sentire parte dei commercianti e parte della città meno abbandonata, protagonista invece di una voglia di reagire a cui serve davvero molto poco per tornare a galla”.

Flashmob

Per questo motivo la consigliera e le due persone che da subito hanno sostenuto e fortemente l’iniziativa, Gianluca Marini e Luca Angelelli, hanno pensato di ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno collaborato e creduto nel progetto con un flash mob che si terrà sabato 19 dicembre verso le ore 19 davanti ad uno dei simboli di una auspicata rinascita della città, il Teatro Verdi.