Terni, parte la campagna #iocomproperlamiacittà | Sostegno ai commercianti ai tempi del Covid - Tuttoggi

"Un invito all'acquisto consapevole"

Parte oggi la campagna di sensibilizzazione #iocomproperlamiacitta, promossa dalla Consigliera provinciale Monia Santini (Fdi) e sostenuta dal presidente della Provincia, dal Consiglio provinciale di Terni e dalla Ternana Calcio. Lo scopo è quello di sensibilizzare la comunità ternana all’acquisto consapevole e al sostegno delle attività commerciali locali in questo periodo di profonda crisi, legata all’emergenza sanitaria.



“Invito all’acquisto consapevole”

L’idea dietro alla campagna di sensibilizzazione #iocomproperlamiacitta, promossa dalla Consigliera Santini, è quella di comunità solidale e di aiuto reciproco, importantissimi in questo momento storico in cui l’emergenza sanitaria in atto sta portando anche ad una crisi economica devastante per le piccole attività e i piccoli commercianti. E per questo che si sente il bisogno di tornare a parlare di acquisto consapevole, tendendo una mano alle attività del nostro territorio nella speranza di arginare almeno in parte il problema.



Il Progetto

Il progetto partirà ufficialmente nei prossimi giorni e sarà gestito principalmente attraverso la piattaforma Facebook. “Ho voluto lanciare l’idea – racconta Monia Santini – dopo aver letto il post di un commerciante su Facebook. L’idea è quella di creare una rete di aiuto ai commercianti e alle attività che sono state maggiormente colpite da questa situazione legata al Covid”.

Come funziona

Si basa tutto sull’acquisto di due tipologie di buoni che, pagati una certa cifra da chi li acquista, assumeranno un valore più elevato (deciso dal gestore) al momento della riconsegna al negozio da parte di chi lo ha ricevuto in dono.

“I negozi che vorranno aderire potranno mettere in vendita due tipi di buono: uno in denaro e uno in servizi. Se per esempio io volessi acquistare un buono da 50 euro, ecco che la persona a cui lo regalerò potrà riportare il buono al negozio avendo però un plusvalore, per esempio di 70 euro, stabilito dal commerciante stesso”.

E-Commerce

L’idea non è solo quello di rimanere competitivi rispetto all’e-commerce, che ha visto aumentare esponenzialmente i propri introiti negli ultimi mesi, ma anche di garantire quel processo di fidelizzazione della clientela necessario per una ripartenza futura.



Iniziativa da estendere alla Provincia

Un’iniziativa che non si ferma alla sola città di Terni ma che, come spiegato dal presidente Regionale Lattanzi, si vuole estendere su tutto il territorio provinciale con la prospettiva di rivalorizzare il tessuto commerciale ternano.



Ternana Calcio tra i promotori

A supportare l’iniziativa non solo figure politiche e istituzionali ma anche l’associazione Ternana Calcio. È lo stesso vicepresidente Tagliavento ha spiegare che tutti i giocatori si impegneranno in prima persona attraverso foto, video e altre attività legate ai social e quindi di più alto impatto, a promuovere la campagna.

Non si tratta ovviamente di criminalizzare la vendita dei beni online, quanto piuttosto di dare un segnale di vicinanza ai commercianti da parte della cittadinanza di vicinato



Confartigianato Terni

“Iniziativa lodevole – hanno spiegato Michele Medori, direttore di Confartigianato Terni e Maria Bruna Fabbri, coordinatrice della Camera di Commercio – anche perché innesca un meccanismo che può essere utile a tutta una seria di attività. Difficile dire adesso quanti sono i negozi del centro che si trovano più in difficoltà: tutte le aziende soffrono, anche quelle che, per esempio, possono contare sull’asporto”.

di Alessia Marchetti