Investito e trovato in un fosso, 20enne fuori pericolo di vita | Perizie su auto e telefono della donna - Tuttoggi

Sul fronte delle indagini, invece, la Procura di Perugia ha disposto alcune perizie, a partire dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente, dove sembra non ci siano stati testimoni oculari. Gli esperti nominati per questo incarico torneranno infatti in via Pertini, dove quel 16 gennaio avvenne l’incidente.

Saranno inoltre analizzati la Fiat Panda e il cellulare della 53enne, indagata per lesioni colpose, fuga e omissione di soccorso, che agli inquirenti aveva confessato di aver sentito un forte rumore, pensando però, complice la giornata di pioggia intensa che aveva reso la strada molto scivolosa e la visibilità minima, di aver colpito un animale.

Gli approfondimenti su auto e cellulare verranno effettuati anche per escludere l’eventualità che la donna possa coprire un’altra persona, che quel giorno avrebbe potuto essere alla guida proprio al posto suo.