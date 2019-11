Investito da un’auto all’ora di cena, muore 81enne

Tragedia lungo la vecchia statale 219 Pian d’Assino, a Padule (Gubbio). Un 81enne del posto (G.A. le sue iniziali), intorno alle ore 20, è stato investito da un’auto nei pressi della locale Farmacia. Da quanto emerge l’anziano sarebbe stato centrato in pieno da una Fiat 600 (condotta da una signora eugubina) mentre stava attraversando la strada. Sul posto è arrivato subito il 118 per il trasferimento immediato in ospedale ma, proprio durante il trasporto, l’uomo è deceduto. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso.

