Intrappolati nella neve anche disabile e minori, portati in salvo dopo ore dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Intrappolati nella neve anche disabile e minori, portati in salvo dopo ore dai vigili del fuoco

Redazione

Mar, 06/01/2026 - 21:54

Nel gruppo di 15 auto, rimaste bloccate nella neve a Castelluccio di Norcia, c’erano anche bambini e una persona con disabilità.

Quando hanno visto che non riuscivano a proseguire, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è arrivato alle 14:30. Il gruppo è stato raggiunto dai vigili del fuoco del distaccamento di Norcia, che hanno portato in salvo tutte le persone coinvolte.

Sul posto sono successivamente giunti due mezzi spazzaneve per il ripristino della viabilità. Le operazioni si sono concluse alle ore 21:30.

Intrappolati nella neve anche disabile e minori, portati in salvo dopo ore dai vigili del fuoco

