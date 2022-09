“Intitoliamo una via ad Oriana Fallaci”

La proposta della Lega Spello che ha presentato una mozione per impegnare il sindaco

Intitolare una via, una piazza o un giardino a Oriana Fallaci. E’ la richiesta dei consiglieri del Gruppo Lega Spello Paolo Lillocci e Lorenzo Sensi che hanno presentato una mozione per impegnare sindaco e

Giunta a rendere omaggio alla scrittrice e giornalista toscana.

“Oriana una voce della cultura democratica”

“Oriana Fallaci – spiegano i consiglieri – è stata un’autrice decisa, vitale, forte, autentica, con il coraggio delle sue idee, eroica nell’affrontare in modo diretto i drammi del nostro tempo e le circostanze avverse, filtrando la realtà attraverso l’esperienza vissuta, la fedeltà ai valori morali e, anzitutto, al valore della libertà e della cultura occidentale. In maniera pressoché trasversale, Oriana Fallaci è ricordata come voce e testimonianza dei valori della cultura democratica che fa del rispetto del pensiero altrui, pur nella diversità di idee e posizioni, uno dei propri pilastri. Le si riconosce un ruolo di spicco nella società,

diverse istituzioni l’hanno insignita di prestigiosi riconoscimenti. Ciò premesso – concludono i consiglieri – chiediamo al consiglio comunale di rendere omaggio ad Oriana Fallaci per esprimere profonda

gratitudine a coloro che nella storia ne hanno rappresentato ed incarnato i valori e principi sui cui si erge la nostra civiltà”.