Interventi sul PalaBarton in vista degli Europei di volley

Climatizzatori e adeguamento uscite di sicurezza, oltre all'ampliamento per arrivare a sfiorare i 5mila spettatori

Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione, di quello di videosorveglianza e per l’adeguamento delle uscite di sicurezza del PalaBarton. Lavori necessari per adeguare il palasport di Perugia, che ospiterà due gare dell’Italia agli Europei, il 31 agosto contro l’Estonia e l’1 settembre contro la temibile Serbia.

L’intervento, che è stato finanziato con risorse provenienti dalla regione dell’Umbria, va ad integrare e completare quello, approvato con delibera di Giunta comunale del 29 giugno 2022, sulla ristrutturazione ed ammodernamento del palasport tramite l’ampliamento delle gradinate per un importo che sfiora gli 1,3 milioni di euro integralmente a carico del Comune di Perugia.