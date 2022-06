Interruzione erogazione acqua a Valtopina - Tuttoggi

si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura idrica nelle frazioni di

Balciano e Colfulignato

in Comune di Valtopina.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

A chi rivolgersi per avere informazioni:

numero verde 800 663036