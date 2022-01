Interruzione erogazione acqua a Monteleone di Orvieto - Tuttoggi

Durante l’intervento di manutenzione programmata della rete idrica potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua e cali di pressione

Sono in programma lavori di manutenzione

martedì 18 gennaio dalle 9 alle 14,

nel Comune di Monteleone di Orvieto.

Il cantiere interesserà:

via dei Ciliegi, via delle Gardenie, via dei Lecci, viale Botanica, via delle Magnolie, via dei Pini, via dei Salici, via delle Querce, via delle Camelie e via dei Biancospini.

Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata.

Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive.

Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri:

800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.