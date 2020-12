Interruzione di acqua a Torgiano: le vie interessate

Domani (giovedì 3 dicembre) stop dell’acqua in alcune via di Torgiano. Umbra Acque informa la clientela che l’interruzione, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, avverrà dalle ore 8,30 alle 17.

Le vie interessate

Queste le vie dove avverrà l’interruzione di acqua:

– Sp 403 via Ponterosciano tratto compreso tra km 2+100 a Km 2+280;

– via Ugo la Malfa;

– via Aldo Moro;

– via Giuseppe di Vittorio;

– via Olivello;

– via Erasmo Trascurati.

Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.